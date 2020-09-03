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Почти 12 млн россиян приняли участие в благоустройстве своих городов с начала 2020 года

Почти 12 млн россиян приняли участие в решении вопросов развития городской среды по итогам трех кварталов 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на Минстрой России.

«По итогам 2019 года в формирование городской среды вовлечены были 9,8 млн человек в возрасте от 14 лет, или 10,5% жителей. Но уже по итогам третьего квартала 2020 года участие в вопросах благоустройства приняли 11,5% (или 11,6 млн человек)», - отметили в министерстве.

Согласно показателям национального проекта «Жилье и городская среда», доля населения, вовлеченного в вопросы благоустройства, в 2020 году должна составить 12%. К концу 2024 года эту цифру предполагается увеличить до 30%.