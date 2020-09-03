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Количество самолетов-разведчиков у границ России выросло на 40% за год

На 40% выросло количество иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов вдоль российских границ, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году», - отметили в ведомстве.

Всего в 2020 году радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов.

За прошедшую неделю российские РЛС сопроводили 30 самолетов и шесть беспилотников у границ страны, сообщали в оборонном ведомстве. Нарушений рубежей России допущено не было.