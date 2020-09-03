В России и мире

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 72 миллиона

72 млн 266 тысяч 665 человек заразились коронавирусом в мире по состоянию на утро 14 декабря, следует из данных, опубликованных в университетом Джонса Хопкинса.

Лидируют по числу инфицированных Соединенные Штаты Америки - 16 млн 256 тысяч 754 человека. На втором месте Индия (9 млн 884 тысячи 100 человек), на третьем - Бразилия (6 млн 901 тысяча 952 человека), на четвертом - Россия (2 млн 629 тысяч 699 человек). Замыкает пятерку лидеров Франция - 2 млн 430 тысяч 612 зараженных.

С начала пандемии в мире скончались 1 млн 612 тысяч 611 инфицированных пациентов, выздоровели 47 млн 262 тысячи 482.

Пандемия охватила 191 государство.