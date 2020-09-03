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Самое дешевое представительство Эстонии находится в Пскове

Из эстонских зарубежных представительств самым дешевым является представительство в Пскове, сообщает портал rus.err.ee.

Согласно обзору, подготовленному Министерством иностранных дел к 2021 году, дешевле всего обходится рабочее место в псковском подразделении генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге (406 евро), в генконсульстве в Санкт-Петербурге (420 евро) и в постоянном представительстве Эстонии при НАТО (435 евро).

Самым дорогим из эстонских зарубежных представительств является генеральное консульство в Сан-Франциско, в котором, по подсчетам министерства иностранных дел, одно рабочее место обходится в 5340 евро в месяц. Далее по стоимости одного работника в месяц следуют посольства Эстонии в Дублине (3156 евро) и Токио (3133 евро).

В десятку также входят посольства в Тель-Авиве (2859 евро), Праге (2620), Пекине (2504), Москве (2391), Копенгагене (2252), Мадриде (2153) и Канберре (2128). Стоимость одного рабочего места в посольстве в Лондоне составляет 2105 евро в месяц.

Расходы на рабочее место в посольстве в Вильнюсе - 2032 евро, в Хельсинки - 1147 евро, в Стокгольме – 840 и в Риге - 780 евро.

Для каждого зарубежного представительства стоимость рабочего места рассчитывается отдельно, исходя из расходов и численности работников. Для основы взяли период с 1 января до 30 сентября текущего года. В расходы входят офисные траты, например, на бумагу, ручки, картриджи для принтеров и копировальных машин, заказанные для представительств газеты и журналы и другие издания, аренда и обслуживание офисной техники, ремонт офисной мебели и т. д.

Кроме того, в расчеты были включены затраты на управление зданиями и помещениями, например, на электричество, отопление, воду, канализацию, техническое обслуживание и материалы, аренду зданий и помещений, охрану, страховку и ремонт. В суммы также включены расходы на амортизацию зданий, помещений и оборудования.

В расчеты включена плата за подключение к интернету за девять месяцев 2020 года. К стоимости каждого рабочего места добавляется стоимость выдаваемого министерством в пользование ИТ-оборудования, которое состоит из компьютеров, мониторов, клавиатуры и мышки, а также платы за лицензии.