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Дмитрий Песков назвал ерундой статью Times о повторной попытке отравить Алексея Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Sunday Times о том, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить второй раз.

«Все-таки Sunday Times - воскресное чтиво такое в халате, - сказал он. - Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом. Есть такое английское слово bullshit (ерунда - ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить».

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Статья в Sunday Times появилась через сутки после подробного разъяснения Владимира Путина об отказе Германии сотрудничать в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, пишет РИА Новости. В ней говорится, что «сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство» блогера «второй дозой яда», когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.