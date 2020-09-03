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В России предрекли снижение населения до 125 млн человек к 2050 году

«Трезвая Россия» прогнозирует снижение численности населения страны до 125 млн человек к 2050 году. Это следует из доклада федерального проекта о демографической ситуации.

«По оценкам экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19», - говорится в документе.

По информации «Трезвой России», экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12% от ВВП страны - более 13 трлн рублей в год, пишет РИА Новости.

«Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек», - отмечается в докладе.

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», объясняется не только «демографическим провалом» 1990-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков.