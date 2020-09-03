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85% россиян проведут новогодние праздники дома

85% россиян решили провести новогодние праздники дома, говорится в сообщении сервиса «Яндекс.Путешествия» по результатам проведенного в октябре - декабре опроса. Отмечается, что решившиеся на путешествие жители страны отправятся в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань.

В опросе сервиса приняли участие 9,5 тысячи человек. 13% респондентов заявили, что никуда не поедут из-за риска заражения коронавирусом, 9% опрошенных останавливают ограничительные меры в регионах. Еще 34% заявили, что не поедут в путешествие из-за отсутствия средств, а 29% привыкли проводить новогодние праздники дома, пишет ТАСС.

В основном путешественников интересуют внутренние направления, причем наибольшей популярностью пользуются Сочи и Москва. Также в тройку лидеров вошел Санкт-Петербург, несмотря на введенные в городе на новогодние праздники ограничения.