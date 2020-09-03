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Госдума одобрила поправку о штрафе до 3 млн рублей за клевету

Сегодня, 15 декабря, Госдума одобрила поправку о штрафе за клевету - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это предлагается взимать штраф с юридических лиц в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Поправку одобрили в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта о штрафах за оскорбление, допущенное чиновниками. Это касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий.

За правонарушение предлагается взимать штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо дисквалифицировать на срок до одного года. За повторное совершение такого деяния предусматривается штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до 2-х лет.

Законопроектом предлагается уточнить признаки состава такого административного правонарушения, как оскорбление. Предусматривается, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и «в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» или «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных».

Проект закона также предлагает усилить ответственность за совершение указанных деяний, предусмотрев штраф в размере: для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (действует - от 1 тысяч до 3 тысяч рублей); для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (действует - от 10 тысяч до 30 тысяч руб.); для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально не определенных», штраф в размере: для граждан - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (действует - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей); для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (действует - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей); для юридических лиц - от 200 тысяч до 700 тысяч рублей (действует - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей).

Проект закона предусматривает, что за непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), взимается штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (действует - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей); для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (действует - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей).

Законопроект внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.