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В России и мире

Боснийские власти отказались быть «русскими пешками на Балканах»

15.12.2020 19:56|ПсковКомментариев: 0

Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович изначально планировали встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и лично изложить свои претензии по поводу его высказываний. Об этом рассказал сам Джаферович во вторник, 15 декабря, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

По словам представителя власти страны, сначала он вместе с Комшичем намеревался все-таки посетить встречу с российским министром, чтобы детально обсудить озвученные тем суждения относительно политики Боснии и Герцеговины. Однако позже они пришли к выводу, что отказ от встречи станет «более сильным сигналом» для России.

Комшич в свою очередь пояснил, что смысл данного сигнала заключался в том, что боснийские власти не желают быть «русскими пешками на Балканах» и каким-либо образом участвовать в играх и разборках Москвы со странами Евросоюза или членами НАТО.

Как отмечает «Коммерсантъ», главной причиной отказа членов боснийского президиума стало то, что Лавров решил поддержать резолюцию парламента входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской о военном нейтралитете, несмотря на то, что ранее власти страны уже приняли решение о евроатлантической интеграции. Кроме того, Комшич и Джаферович раскритиковали главу МИД России за то, что на его встрече с третьим членом президиума Милорадом Додиком не было флага Боснии и Герцеговины. По их мнению, все это свидетельствует о неуважении со стороны Москвы и отрицании ей боснийских госинститутов.

Ранее 15 декабря стало известно, что Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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