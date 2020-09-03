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ФАС проведет внеплановые проверки по ценам на продукты

Федеральная антимонопольная служба России подготовила план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, планируется проведение внеплановых проверок, а в случае выявления нарушений законодательства - возбуждение дел.

Отмечается, что территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.

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Кроме того, обеспечено взаимодействие с прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер, добавили в ведомстве.