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Суд признал законным выкладывать фото с детьми против воли одного из родителей

В Москве суд признал законным против воли одного из родителей выкладывать фотографии с детьми в социальных сетях. Представители закона не выявили нарушений прав, сообщает Telegram-канал Mash.

Эксперт по техникам омоложения, 46-летняя Татьяна Кручинина активно ведет социальные сети и гордо называет себя блогером. Помимо постов, связанных с ее профессиональной деятельностью, женщина часто публикует фотографии своей семьи, в том числе детей.

Ее бывший муж Виктор посчитал, что Татьяна использует снимки его отпрысков, чтобы пропиариться. Мужчина обратился к экс-супруге с просьбой прекратить выставлять жизнь домочадцев напоказ, однако получил отказ.

Тогда экс-супруг обратился в суд, предварительно оплатив услуги эксперта. Решить проблему через закон не получилось - в иске ему отказали.