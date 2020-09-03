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Гидрометцентр: Длительность времен года в России может сильно измениться

В ближайшие годы длительность времен года в России может заметно измениться из-за глобального потепления – зима будет короче, а весна продолжительнее, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Вадим Боченков

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается, - сказал он. - В каждом регионе по-разному, где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается».

В настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая, пишет ТАСС. Причиной этого является антропогенный фактор. «В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», - подчеркнул Роман Вильфанд.

«Осень и весна - эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», - добавил он.