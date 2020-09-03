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Более 10 тысяч объектов отремонтируют и построят в рамках модернизации первичного звена здравоохранения

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в России планируется отремонтировать и построить свыше 10 тысяч объектов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

«В рамках программы заявлено более 10 тысяч объектов капитального ремонта, реконструкции, нового строительства», - отметил он в эфире телеканала «Россия-1».

Более 5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики модернизируют во время реализации программы, пояснил замминистра.