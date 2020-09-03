Более 10 тысяч объектов отремонтируют и построят в рамках модернизации первичного звена здравоохранения

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в России планируется отремонтировать и построить свыше 10 тысяч объектов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.
«В рамках программы заявлено более 10 тысяч объектов капитального ремонта, реконструкции, нового строительства», - отметил он в эфире телеканала «Россия-1».
Более 5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики модернизируют во время реализации программы, пояснил замминистра.