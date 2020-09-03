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Президент Франции заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс». Французский лидер сделал тест после того, как у него появились легкие симптомы заболевания, и он оказался положительным.

Отмечается, что Макрон уходит на самоизоляцию, но продолжит работу в удаленном режиме. Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент самоизолируется на 7 дней.

По данным Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии во Франции выявлено 2 млн 465 126 случаев коронавируса. Скончались от COVID-19 более 59,4 тыс. человек.