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Нужно дать белорусскому народу возможность разобраться со своими вопросами - Путин

Нужно дать белорусскому народу возможность внутри страны разобраться со своими вопросами. Об этом сообщил сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владимир Путин отметил, что он согласен с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в том, что «это нужно делать в спокойной, ритмичной обстановке».

«Хотелось бы добиться одного - без вмешательства извне, - сказал он. - К сожалению, это вмешательство имеет место». По его словам, оппозиция получает финансовую и информационную поддержку из-за границы.

«Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, и не помогает никогда», - заключил он.