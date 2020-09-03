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Сотруднице Минкульта подбросили венок и могильный крест с датой ее смерти

Начальница отдела Министерства культуры России Анжелика Платонова обнаружила у двери своей квартиры в Москве искусственный похоронный венок и могильный крест, на котором была табличка с ее именем и дата смерти - 1.01.2021. К этому была приложена записка «Удачи в новом рабочем году», сообщает Telegram-канал 112.

Женщина пришла в ужас и обратилась в полицию. Теперь правоохранительные органы разбираются, что это было - попытка напугать чиновницу, реальная угроза или неудачная шутка.

Подозреваемые попали в объектив камеры, установленный на подъезде многоквартирного дома, где живет сотрудница Минкульта. Однако оба мужчины, которые принесли ритуальные предметы, были в масках, поэтому их идентификация, возможно, будет затруднительной.