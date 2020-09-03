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Росстат: В России выросли реальные зарплаты

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в РФ в октябре 2020 года выросла на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 49 539 руб., говорится в докладе Росстата.

По сравнению с сентябрем 2019 года реальные зарплаты в РФ в октябре уменьшились на 0,2%. В январе-октябре они выросли на 2,4% в годовом выражении.

Стоит отметить, что реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Как отмечает Газета.ру, ранее Минэкономразвития прогнозировало, что реальные зарплаты в 2020 году вырастут на 1,5%.