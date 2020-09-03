В России и мире

Познер поддержал Путина и раскритиковал США

Известный телеведущий Владимир Познер заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина о том, что ответственность за ухудшение отношений России и западных стран несут США. Он поддержал данную главой государства характеристику и раскритиковал Вашингтон, отвечая на вопрос читателя в блоге «Познер Online».

«Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав», — отметил журналист. Владимир Познер подчеркнул, что Соединенные Штаты после распада СССР могли выбрать: помочь России пойти по демократическому пути или наказывать ее за прошлое.

Ведущий считает, что в начале могло показаться, что Москве решили помочь, но в конечном итоге Вашингтон выбрал второй путь — наказание. «Расширение НАТО при Клинтоне, бомбежки Сербии, Ирак и полное игнорирование интересов России — это лишь некоторое подтверждение того, о чем говорю», — добавил Владимир Познер.

Журналист отметил, что Владимир Путин предлагал в начале президентства, чтобы Россия стала членом НАТО и Евросоюза. Но ему отказали, так как требовалось «полное подчинение Америке». Владимир Познер заключил, что отношения между странами «совсем испортились» в 2007 году и с тех пор ситуация не улучшалась.

Как отмечает «Лента.ру», во время пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста «Би-би-си» Стива Розенберга. Корреспондент спросил, не считает ли президент себя причастным к ухудшению отношений России и Запада. Путин подчеркнул, что Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада и в сравнении с иностранными государствами «мы белые и пушистые», готовые к диалогу.