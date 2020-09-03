В России и мире

Песков объяснил отношение Запада к российской вакцине

Отношение Запада к России и к вакцине от коронавируса «Спутник V» связано с вопросами конкуренции, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему появление российской вакцины от коронавируса было неоднозначно воспринято на Западе.

Как подчеркнул Песков, все это связано с конкуренцией, так как выпуск институтом Гамалеи, благодаря ранним наработкам, вакцины «Спутник V» представлял «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом. «Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», - приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка Центра им. Гамалеи Минздрава получила название «Спутник V». Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.