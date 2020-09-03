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Интерпол проверит происхождение иконы, подаренной Лаврову в Боснии

Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола, сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», - пояснили журналистам на Смоленской площади.

Накануне стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. По утверждениям украинской стороны, речь идет о «культурном благе Украины».

Лавров посетил Боснию и Герцеговину с рабочим визитом 15 декабря.