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Очередную российскую вакцину от коронавируса хотели назвать «Чувак»

Третью российскую вакцину от коронавируса разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Молодые ученые, которые участвовали в создании препарата, предложили назвать его «Чувак», пишет Лента.ру.

«Чувак» - это составное из слов «Чумаков» и «вакцина». Однако директор центра Айдар Ишмухаметов в фильме «Опасный вирус. Первый год» заявил, что вакцина, скорее всего, получит название «КовиВак». Тогда название «Чувак» не утвердят.

Ишмухаметов объяснил, что работающие по 14 часов в сутки «мальчики и девочки» лишь «позволили себе шутить».

Напомним, ранее свои антикоронавирусные препараты зарегистрировали центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи («Спутник V») и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона»).

Массовая вакцинация созданной центром имени Гамалеи вакциной уже началась. В пятницу, 18 декабря, президент России Владимир Путин заявил о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса. В числе прочего он пообещал «лайт-вакцину», прививки которой можно будет «делать сразу десятками миллионов».