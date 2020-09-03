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Президент России призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», - подчеркнул глава государства в воскресенье во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).

Путин поручил также уделить серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией и с преступлениями в сфере экономики.

В свою очередь сотрудникам Федеральной службы охраны, по словам президента, следует и дальше надежно обеспечивать безопасность государственных объектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ - «решать широкий круг задач по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи в любой, даже самой сложной обстановке».

Глава государства рассчитывает, что СВР продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире. «Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов», - сказал он.

«Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», - сказал Путин.

Он также отметил, что 20 декабря отмечается «праздник всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства». С юбилеем СВР президент поздравил всех, «кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности».