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Самая умная из «Папиных дочек» вышла замуж за Илью Авербуха

Актриса Елизавета Арзамазова, известная по роли Галины Сергеевны - самой умной из «Папиных дочек», и серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, фигурист и хореограф Илья Авербух поженились в одном из московских ЗАГСов. Об этом оба молодожена сообщили в своих соцсетях.



Источник видео: Instagram-страница Ильи Авербуха

Ранее они не афишировали свои намерения о браке, хотя и состояли в отношениях – о романе актрисы и фигуриста СМИ стало известно в середине лета этого года.

Видео с дворца бракосочетаний Елизавета Арзамасова подписала: «Маршрут построен». Любопытно, что такую же подпись выбрал и Илья Авербух.

Добавим, что актрисе на момент бракосочетания исполнилось 25 лет. Фигурист практически в два раза ее старше – ему 47.