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ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах

Новая разновидность коронавируса COVID-19, обнаруженная ранее в Великобритании, выявлена также в Нидерландах, Дании и Австралии. Об этом телеканалу BBC News сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ранее в ВОЗ отмечали, что новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.

Мария Ван Керкхове, работающая в программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, подчеркнула, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, а также в Уэльсе с воскресенья объявлен локдаун в связи с распространением в Великобритании новой разновидности COVID-19. Шотландия ужесточит ограничения сразу после Рождества.

Нидерланды и Бельгия уже объявили о решении приостановить авиасообщение с Великобританией.

Между тем новую разновидность коронавируса также выявили в ЮАР.