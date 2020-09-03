В России и мире

Прибалтика прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового вируса

На фоне новостей о новом типе COVID-19 в Великобритании правительство Латвии приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с этой страной. Рейсы будут отменены с 21 декабря до 1 января, пишет delfi.lv.

Таким образом планируется защитить жителей Латвии от распространения нового типа коронавируса. «В целях обеспечения здоровья общества важны быстрые, целенаправленные и скоординированные с другими странами Европы действия», - указал министр сообщения Талис Линкайтис.

Из аэропорта «Рига» в и из Великобритании полеты выполняют авиакомпании airBaltic, Ryanair и Wizzair. Как сообщалось, в понедельник, из Риги в разные города Великобритании запланированы шесть рейсов.

До конца 2020 года авиакомпания airBaltic планировала совершить 22 полета. На рейсы было продано 1004 билетов, из них примерно 40% это полеты из Лондона в Ригу, остальные - в Лондон.

«В случае необходимости решение о репатриационных рейсах из Великобритании будет принято только после консультаций с экспертами в сфере здравоохранения, оценив все риски, а также предприняв необходимые меры безопасности в Латвии при встрече этих рейсов», - отметил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он также добавил, что в ближайшие дни репатриационные рейсы не планируются.

По словам Ринкевича, аналогичные решения сегодня вечером приняли правительства Литвы и Эстонии. «Я понимаю, что это создает проблемы для многих путешественников, однако, хочу подчеркнуть, что это делается в интересах общества», - объяснил политик. Он также добавил, что Министерство иностранных дел на протяжении уже длительного времени просит воздержаться от поездок за рубеж, если на то нет веских причин.