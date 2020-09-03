В России и мире

Вирусолог назвал тревогу из-за нового штамма COVID-19 неоправданной

Серьезная тревога в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании не оправдана с точки зрения научных данных, поскольку нет доказательств того, что он более летален и не поддается действию уже созданных вакцин. Об этом заявил глава Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), известный вирусолог Джорджо Палу.

«Нет доказательств того, что эта мутация делает вирус более летальным и позволяет ему ускользнуть от вакцин. Речь идет о мутациях, которые ведут к росту его контагиозности (заразительности)», - сказал он.

По мнению Джорджо Палу, тревога, возникшая в связи с обнаружением новой мутации коронавируса «не оправдана с точки зрения научных данных» и является последствием «избытка осторожности, связанного с тревожным восприятием пандемии», пишет РИА Новости со ссылкой на туринскую газету La Stampa.

Смотрите также ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах

«От уханьского прототипа уже появились тысячи мутаций, которые позволяют проследить эволюцию вируса и классифицировать различные его генотипы… До сих пор ни одна из этих мутаций не была связана с усилением вирулентности, то есть способности вируса вызывать заболевание, убивать больше», - заявил специалист.