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COVID-19 изменил свадебные наряды невест

Подход к свадебным нарядам изменили невесты из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Исследование онлайн-платформы The Dress Tribe, в ходе которого специалисты проанализировали тенденции свадебных брендов и бутиков, приводит Daily Mail.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что девушки отказываются от традиционных свадебных платьев в пользу более дешевой и практичной одежды, пишет Лента.ру.

В первую очередь, невесты выбирают более повседневные наряды преимущественно из легкой, струящейся ткани. Наиболее популярной моделью, по версии лондонского бутика Bon Bride, стало платье с длинным рукавом и открытой спиной с жемчужной отделкой.

Кроме того, девушки стали обращать внимание на короткие платья и комбинезоны в качестве альтернативы классическим нарядам. Также возросла популярность на комплекты, состоящие из пиджаков и брюк.