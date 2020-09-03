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Президент прокатился с мальчиком на коньках по Красной площади

Президент России Владимир Путин исполнил желания мальчика Димы из Челябинской области, который хотел прокатиться вместе с ним на коньках на Красной площади. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

Ребенок вместе с отцом приехал в Москву, где на катке на Красной площади в полной амуниции встретился с главой государства. Путин рассказал мальчику, что их сейчас будет тренировать олимпийский чемпион Валерий Каменских. Желание ребенка, которому был поставлен диагноз — лейкоз, исполнено в рамках акции «Елка желаний».

После тренировки у Путина спросили, что он загадал на Новый год. Президент ответил: «Чтобы все были здоровы».

Ранее российский лидер исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области, который хотел обнять настоящую панду. Ребенок приехал в столицу, где обнял панду, посетив Московский зоопарк. У мальчика с девяти месяцев диагностирован сахарный диабет первого типа.