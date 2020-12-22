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Российские власти допускают выходной 31 декабря в 2021 году

Перенос одного из дней новогодних каникул на 31 декабря в этом году невозможен, но в 2021-м российское правительство такой вариант может рассмотреть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - В 2021 году, как пояснил Дмитрий Песков, кабмин все-таки рассмотрит этот вопрос. По его словам, это будет сделано «исходя из общего понимания возможностей выходного 31 декабря».

«А будет ли это компенсироваться или нет, - сейчас каких-то позиций на этот счет нет», - добавил он.

Ранее Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным.