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Супругов осудили за госизмену из-за фотографии с их свадьбы

Супругов Антонину Зимину и Константина Антонца приговорили к лишению свободы, признав их виновными в государственной измене, сообщает РБК. Поводом для разбирательства стал снимок с их свадьбы. Якобы на торжестве был их приятель - сотрудник ФСБ, в передаче информации о котором затем обвинили Зимину и ее мужа.

Антонину Зимину приговорили к 13 годам общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, ее мужа - к 12,6 года строгого режима и такому же штрафу.

«Обжаловать попытаемся, но, думаю, это бесполезно. Приговорил Калининградский областной суд, я на заседании не присутствовал - не пустили, было много омоновцев. Прошлые заседания проходили точно так же», - сообщил изданию отец Антонины Зиминой Константин Зимин.

Отец Антонины рассказал, что сотрудник ФСБ действительно был среди приглашенных на ее свадьбу в апреле 2015 года. По словам Зимина, молодой человек, выпив за праздничным столом, открыто говорил о месте своей работы. Кроме того, он раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были родственники Антонины из другой страны. «Никто и не думал, что это какое-то преступление», — отметил Зимин. Однако вскоре после свадьбы, когда фотографии с нее попали в сеть, ФСБ начала уголовное дело, сообщил отец Антонины.

Однако суд счел доказанным факт, что Зимина была еще и завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, после чего она передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну. По версии следствия, с 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.

Супруги после задержания и во время следствия не признали своей вины. Суд проходил в закрытом режиме.