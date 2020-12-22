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Россиян предупредили о возможном снижении зарплат в новом году

Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Возможность снижения зарплат связана с экономической ситуацией в стране. Предприниматели ожидают в новом году снижения выручки до 86% от докризисного уровня, операционной прибыли - до 88%, спроса - до 90% .

Директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова рассказала, что из-за кризиса бизнес вынужден сокращать издержки, в том числе уменьшая зарплаты сотрудников.

При этом она отметила, что серьезных социально-экономических изменений, скорее всего, не будет.