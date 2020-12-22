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Всегда золотите ручки: Анна Седокова рассказала, как добиться секси-лука за 10 минут

Популярная певица, экс-участница группы «ВИА ГРА» Анна Седокова рассказала, как добиться секси-лука за 10 минут. Секретами красоты она поделилась с подписчицами на своей Instagram-странице.



Фото: Instagram-страница Анны Седоковой

Для начала артистка предложила сделать высокий хвост. «Приглаживаем волосы лаком, а лучше гелем. Натягиваем до лучезарной̆ улыбки», - описала она процесс.

«Делаем высокую дулечку (подскажите какой аналог этого волшебного слова?). Делаем ее высотой сантиметров 7. Не гимнастическую. Важен размер», - продолжила мастер-класс 38-летняя певица.

Следующий шаг, по ее словам, подбор идеального тона, очень пушистые ресницы, быстро растушеванная коричневая стрелка и яркая помада. «Мне сейчас нравится бордо», - добавила Анна Седокова.

«Хайлайтер если успеете. Мы не успели. Не забывайте про шею и тело. Если открытое платье, всегда золотите ручки», - заключила артистка и представила на суд подписчиков получившийся образ.

Правда, поклонники обратили внимание не только на то, что их кумир сногсшибательно выглядит, но и на ее досадные орфографические ошибки. Так, слово «бордо» она написала через «а».

К грамматическим вольностям с критикой отнеслась и ведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она написала: «Какое-то у Ани не бОрдовое “бардо”».