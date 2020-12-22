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Лавров раскритиковал запрет на посещение Олимпиад руководству России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного антидопингового агентства (ВАДА), по которому на Россию наложили санкции на ближайшие два года.

Фото: ТАСС

«Два — меньше, чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше. Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — сказал Лавров в интервью «Матч ТВ».

В целом, он отметил, что выступает категорически против допинга как такового. «Он (допинг - ред.), помимо прочего, еще и разрушает здоровье. Но также есть вещи, которые, я считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с ВАДА, хотя на каком-то этапе недооценивали необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с РУСАДА, наконец-то, завершился», - подчеркнул глава МИД.

«Думаю, что после решения CAS мы все сделаем правильные выводы. Самое главное в этом решении, что нет коллективной ответственности, и чистые спортсмены, в отличие от прошлых Зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны МОК. Если ты чистый, у тебя нет допинговой истории или твоя дисквалификация уже истекла, — все, никаких приглашений тебе не нужно, ты имеешь полное право в соответствии с решением твоей федерации попасть в сборную для участия в Олимпийских играх. Я это так понимаю», - обозначил свою позицию Лавров.