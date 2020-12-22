В России и мире

Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID-19

Нынешняя пандемия коронавируса - не последняя, убежден глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его мнению, неизбежны новые эпидемии, к которым стоит быть готовым уже сейчас.

«Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам не известен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову», - сказал Гебрейесус в своем видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», - убежден глава ВОЗ.

Он призвал глав государств извлечь уроки из случившегося и направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь, передает «Российская газета».