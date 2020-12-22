В России и мире

В Кремле объяснили, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин «в обозримой перспективе» расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — пояснил Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Как отмечает РИА Новости, глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории.

Ранее на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.