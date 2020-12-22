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В Минске впервые с августа не стали организовывать марш протеста против режима Лукашенко

27.12.2020 21:55|ПсковКомментариев: 0

В Минске впервые с августа не стали организовывать марш протеста против режима Александра Лукашенко, сообщает в воскресенье, 27 декабря, радио «Эхо Москвы».

При этом, по сообщениям СМИ, на окраинах города местные жители все-таки вышли из домов и несколькими колоннами прошли по улицам, скандируя оппозиционные лозунги.

Судя по многочисленным видео, опубликованным в сети, протестующих в разных районах Минска было от нескольких десятков до нескольких сотен. О задержаниях МВД Белоруссии не сообщало.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержаны 12 человек, причем по всей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей
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