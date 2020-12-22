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УФСИН Москвы требует явки Навального

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве опубликовало сообщение, в котором говорится о том, что Алексей Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Как сообщает РБК, основанием в УФСИН назвали статью в журнале Lancet от 22 декабря, в которой были собраны материалы клиники «Шарите» о результатах лечения Навального. Службу заинтересовало то, что Навального, получившего условный срок пять лет в 2017 году, согласно статье в Lancet, выписали из берлинской больницы 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в заявлении УФСИН. Там заявили о том, что Навальному необходимо явиться в УИИ, о чем уведомлены он сам, его адвокат и пресс-секретарь.