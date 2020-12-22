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Эксперты рассказали о росте количества опасных природных явлений в 2020 году

2020 год войдет в историю метеонаблюдений возросшим количеством опасных погодных явлений, сообщили эксперты.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, что опасные природные явления происходили в 2020 году чаще, и нанесли больший ущерб. В частности, в Якутии были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары, пишет газета «Известия».

По его словам, в целом за последние 20 лет опасных метеорологических явлений в России стало в два раза больше и эта тенденция продолжает усиливаться. Кроме того, практически во всех случаях, за исключением цунами, прослеживается связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что год принес большое количество тайфунов, которые обрушились на Приморский край, а в ноябре во Владивостоке прошел сильнейший ледяной дождь.

Он подчеркнул, что впервые в Приморье был зафиксирован ледяной дождь такой интенсивности. Это, по сведениям специалиста, связано с перемешиванием теплых и холодных воздушных масс, которые вышли на регион. Под тяжестью льда деревья и линии электропередачи просто падали, добавил Роман Вильфанд.