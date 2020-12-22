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ВОЗ предупредила о новых вызовах в 2021 году из-за COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом.

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По его словам, в следующем году ожидаются новые проблемы. «Например, новые разновидности COVID-19», - сказал он в ходе пресс-конференции в Женеве, пишет РИА Новости.

Кроме того, глава ВОЗ указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии и призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.

В середине декабря стало известно о «британской» мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70% заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.