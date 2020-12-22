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Почти 2 тысячи школ планируется построить в России до конца 2024 года

Почти 2 тысячи школ планируется построить в России до конца 2024 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«На следующий год запланировано многое - строительство новых школ, детских садов и других образовательных учреждений, - рассказал министр. - С 2021 по 2024 годы будет построено 1 910 новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест».

Как пишет ТАСС, в планах у Минпросвещения России создать школы «мирового уровня с новым подходом к преподаванию, где будут использоваться новые форматы, которые дополнят и усовершенствуют классическую методику обучения».

«Мы стремимся не только обновлять инфраструктуру школ. Мы строим новую образовательную среду, создаем новую философию школы с подходами, отвечающими запросам времени», - добавил Сергей Кравцов.