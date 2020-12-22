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Умер известный французский модельер Пьер Карден

Известный модельер Пьер Карден скончался во Франции, сообщают французские СМИ со ссылкой на его семью.

Уточняется, что 98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа.



Источник: Global Look Press/Panoramic

Пьер Карден (настоящее имя Пьеро Кардино) родился в 1922 году в итальянском городе Сант-Андреа-ди-Барбарана недалеко от Венеции. Вырос кутюрье во Франции, куда переехала его семья, изучал архитектуру в Париже. В военное время будущий модельер работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.

Во французскую столицу Карден вернулся в 1944 году, где в 1946 году вместе с Бераром сделал костюмы к культовому фильму Жана Кокто «Красавица и чудовище». На следующий год он начинает свою блистательную карьеру модельера в доме Кристиана Диора. Первый показ будущей звезды и законодателя стиля состоялся в 1951 году.