Россиянам рассказали, как отличить сотрудника банка от мошенника

Отличить телефонного мошенника от настоящего сотрудника банка можно по предложению назвать конфиденциальные данные или перевести средства на другие счета. Об этом сообщил ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Евгений Дружинин.
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«В первую очередь любой звонок, связанный с банковским счетом, следует воспринимать настороженно, - пояснил он. - Служба безопасности банка, как правило, действует превентивно: транзакция блокируется сразу, а оповещение об этом в первую очередь приходит через приложение».
Евгений Дружинин сделал акцент на том, что сотрудники банка никогда не предложат назвать какие-либо данные, перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать в принципе, пишет РИА Новости. «То есть никаких действий "прямо здесь и прямо сейчас" они никогда не требуют и не предлагают», - заключил он.
Одной из мер борьбы с мошенничеством сейчас могут стать видеозвонки или брендированный интерфейс при звонках из банков. По оценкам «Лаборатории Касперского», ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года мог составить 40 млрд рублей.