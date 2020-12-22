В России и мире

Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 после Нового года

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 после Нового года.

Фото: pixabay.com

«Сейчас впереди Новый год. И сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать. Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? Может быть подъем (заболеваемости после новогодних праздников - ред.). Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе», - приводит ее слова РИА Новости.

Говоря об ужесточении ограничений после Нового года, Ирина Шестакова пояснила, что необходим риск-ориентированный подход – в зависимости от тенденций сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.