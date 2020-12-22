Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый год еда без хлопот
С двух ног в один сапог
История развития, качества и новых технологий
новогодний шоппинг
Последний скорый
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
твоя история Проект Агон
Знак качества фабрики обуви Nordman
Новые банковские услуги для предпринимателей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё В России и мире 22.12.2020 23:113 Ксения Собчак провозгласила себя «человеком высшей расы» 30.12.2020 17:111 Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа 30.12.2020 10:430 Путин подписал закон о запрете цензуры против российских СМИ в интернете 30.12.2020 08:230 Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 после Нового года 30.12.2020 08:120 Россиянам рассказали, как отличить сотрудника банка от мошенника 29.12.2020 16:190 Умер известный французский модельер Пьер Карден
 
 
 
Самое популярное 28.12.2020 10:111 Теплый Новый год ожидает жителей Псковской области 27.12.2020 14:271 На Псковскую область обрушится ледяной дождь 27.12.2020 21:534 Почти 400 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 29.12.2020 15:1710 Жители Пскова останутся без новогоднего фейерверка 28.12.2020 16:5618 Сразу два псковских журналиста попали в список иностранных агентов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

30.12.2020 17:11|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников, а также анонимно, иноагентами и россиянами младше 16 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что это обеспечит прозрачность деятельности организаторов публичных мероприятий.

Под иностранными источниками понимаются иностранные государства, организации и граждане, а также международные организации и движения, пишет РИА Новости.

Анонимные жертвователи — это:

— физлица, которые не указали в платежном документе любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства;

— юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты;

— все, кто внес недостоверные сведения.

Также закон уточняет, что в уведомлении о проведении мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора, используемого для сбора денежных средств, если предполагаемое количество участников будет превышать 500 человек. Все средства на организацию такой акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении и открытый в российском банке.

По итогам проведения публичного мероприятия организатор должен отчитаться в орган местного самоуправления, который выдал разрешение на проведение акции, а также о средствах и имуществе, потраченных на нее. Со своей стороны, орган МСУ этот отчет должен направить в МВД.

Теги: #Путин #митинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 469 человек
30.12.2020, 17:400 Названы лучшие игры десятилетия 30.12.2020, 17:111 Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа 30.12.2020, 16:471 Владимир Никитин: КПРФ нужны более молодые, мускулистые и смелые кадры 30.12.2020, 16:450 «Антидот» от коронавируса разработали в России
30.12.2020, 16:410 Псковичей приглашают на тест-драйв новой Škoda Octavia 30.12.2020, 16:210 Фабрику обуви Nordman наградили знаком качества всероссийского конкурса «Лучшее детям» 30.12.2020, 16:157 Председатель областного Совета ветеранов возмущен высказыванием Шлосберга о «фашистском государстве» 30.12.2020, 16:050 С 2021 года вещание «Ретро FM» в Пскове будет осуществлять «Гражданская пресса»
30.12.2020, 15:470 Росгвардия проверила владельцев оружия в Псковской области 30.12.2020, 15:321 Псковский губернатор - главам районов: Вместе мы способны решать практически невыполнимые задачи 30.12.2020, 15:243 Прокуратура признала незаконной передачу госимущества НКО «Лофт» 30.12.2020, 15:081 Вакцина от фейков
30.12.2020, 15:018 Владимир Воробьев: Лев Шлосберг оскорбил всех жителей России 30.12.2020, 14:580 Последний скорый. ЛОНГРИД 30.12.2020, 14:507 Иностранным агентом в фашистском государстве становится человек с чувством достоинства - Лев Шлосберг 30.12.2020, 14:420 Сбербанк рассказал о режиме работы в новогодние праздники
30.12.2020, 14:401 Ушла из жизни экс-депутат Псковской гордумы Анна Гвоздева 30.12.2020, 14:350 Псковичи продолжают воровать еду из магазинов 30.12.2020, 14:290 Более 400 псковских медиков-борцов с коронавирусом получают бесплатные обеды 30.12.2020, 14:281 Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с Навальным
30.12.2020, 14:141 Управление образования Пскова подготовило новогоднюю видеооткрытку 30.12.2020, 14:070 Псковский «Акваполис» предложил пять способов провести новогодние выходные 30.12.2020, 14:020 Конкурс на лучшую игрушку провели в Псковском филиале академии ФСИН 30.12.2020, 13:550 Агентство инвестразвития Псковской области отчиталось о работе за 2020 год
30.12.2020, 13:490 В Печорском районе росгвардейцы вручили детям новогодние подарки 30.12.2020, 13:465 Александр Котов передал девочке из карамышевской деревни подарок Андрея Турчака 30.12.2020, 13:340 В Псковском районе состоялось онлайн-открытие Родинского дома культуры 30.12.2020, 13:310 Что подарить на Рождество: идеи подарков от издательства «Вольный странник»
30.12.2020, 13:170 Псковичи смогут посмотреть церемонию «Золотой граммофон» онлайн 30.12.2020, 13:100 Генпрокуратура сообщила о стопроцентной раскрываемости убийств в Псковской области 30.12.2020, 13:050 Обновленный проект нового моста через Великую в Пскове прошел экспертизу 30.12.2020, 12:550 ПЛН-ТВ: Сокращение новогодних праздников - за или против
30.12.2020, 12:520 Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию 30.12.2020, 12:430 Новоржевский предприниматель оштрафован за нарушение Трудового кодекса 30.12.2020, 12:384 На 200% превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ у псковичей от 15 лет и старше 30.12.2020, 12:181 65 новых автомобилей поступили в медучреждения Псковской области
30.12.2020, 11:561 Январь в Псковской области будет морозным и снежным 30.12.2020, 11:460 Александр Козловский о главных событиях года, бюджете и силе рубля 30.12.2020, 11:420 Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары 30.12.2020, 11:351 «Регистратор»: Выезд в лоб автобусу
30.12.2020, 11:290 Новый пешеходный переход появится на дороге Псков - Родина возле ЖК «Европа» 30.12.2020, 11:211 «Эхономика»: Ольга Рябченко о мобильной связи в Псковской области и новых трендах 30.12.2020, 11:174 Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время 30.12.2020, 11:082 Неформальный лидер псковских коммунистов Владимир Никитин станет гостем программы «Гайд-парк»
30.12.2020, 11:070 Осложнение дорожной обстановки из-за погоды ожидается в Псковской области 30.12.2020, 11:031 Сотрудники великолукской полиции задержали сбытчика фальшивок 30.12.2020, 11:000 Прокуратура озаботилась задолженностью муниципального предприятия в Порховском районе 30.12.2020, 10:512 Число умерших от COVID-19 в Псковской области возросло до 99
30.12.2020, 10:430 Путин подписал закон о запрете цензуры против российских СМИ в интернете 30.12.2020, 10:422 Врачи дали псковичам рекомендации по приему витаминов и «Арбидола» при COVID-19 30.12.2020, 10:310 Свыше 23 млн рублей сэкономили областные заказчики на портале поставщиков 30.12.2020, 10:250 Автомобиль «Рено» перевернулся в Псковском районе
30.12.2020, 10:240 Новый детский сад торжественно открыт в Псковском районе 30.12.2020, 10:060 Псковские таможенники изъяли 30 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок 30.12.2020, 10:010 Псковские инфекционисты рассказали, как безопасно встретить Новый год 30.12.2020, 09:410 Нежилой дом сгорел в Палкинском районе
30.12.2020, 09:390 Путин подписал законы о возвращении вытрезвителей в регионах 30.12.2020, 09:350 Вспомнить все — 2020! Год из жизни ведущих СМИ Псковской области 30.12.2020, 09:180 Пожар произошел на крыше пятиэтажки в Пскове 30.12.2020, 09:150 Игорь Максимов поздравил псковичей с наступающим Новым годом
30.12.2020, 09:000 Рост ипотечных сделок фиксируется в России 30.12.2020, 08:470 Российские санатории запустили программы реабилитации после COVID-19 30.12.2020, 08:350 Что нового ждет российские школы с 1 января 2021 года 30.12.2020, 08:230 Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 после Нового года
30.12.2020, 08:120 Россиянам рассказали, как отличить сотрудника банка от мошенника 30.12.2020, 08:012 Количество ДТП с неисправными машинами выросло в России 30.12.2020, 07:472 Россиян ждут длинные новогодние каникулы 30.12.2020, 07:330 Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса
30.12.2020, 07:170 Псковавтодор завершил ремонт более 12 км трассы Пушкинские Горы – Локня 30.12.2020, 07:000 Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ 29.12.2020, 23:535 У главврача Псковской областной больницы подтвержден COVID-19 29.12.2020, 23:321 Прощай, год коронавируса, или «Этот мир уже не будет прежним»
29.12.2020, 23:230 В России утверждены новые санитарные требования к условиям труда 29.12.2020, 23:174 Еще 392 случая коронавируса пополнили статистику Псковской области 29.12.2020, 23:060 Ледяной дождь и гололед останутся в Псковской области еще на сутки 29.12.2020, 22:560 Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.