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В России создают лазерное оружие для борьбы с дронами - Минобороны

Лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками создаются в России, сообщил в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко.

«В рамках концепции создания кинетического оружия Минобороны России совместно с ведущими предприятиями промышленности осуществляет разработку высокотехнологичных образцов вооружения. Как известно, 1 марта 2018 года президентом Российской Федерации в рамках послания Федеральному Собранию в числе прорывных комплексов вооружения был представлен новейший лазерный комплекс «Пересвет». С конца 2019 года все комплексы «Пересвет» находятся на боевом дежурстве», - рассказал он.

По его словам, в настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника.

«Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия. Проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлект­ронной аппаратуры беспилотных летательных аппаратов», - уточнил Алексей Криворучко.

Он также добавил, что со следующего года планируется увеличение закупок комплексов с БПЛАв разведывательно-ударном исполнении.

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Ранее внедрение лазерных комплексов анонсировал президент России Владимир Путин.