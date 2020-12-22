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В России и мире

Китай обвинили в засекречивании исследований о происхождении COVID-19

30.12.2020 20:35|ПсковКомментариев: 0

Китай заподозрили в сотворении гостайны из исследований о происхождении коронавируса. Свое расследование провели в Associated Press, пишет Лента.ру.

Журналисты уверяют, что перед публикацией исследования о вирусе проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. По данным агентства, Пекин выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, которые изучают происхождение коронавируса.

Согласно внутренним документам, 24 февраля в стране были введены новые процедуры утверждения публикации в соответствии с «важными инструкциями» президента Китая Си Цзиньпина. В других уведомлениях персоналу предписывалось не передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам, отмечает AP.

«Сегодня пещеры, которые когда-то исследовали ученые, находятся под пристальным наблюдением властей», - говорится в материалах агентства. Речь идет о местах обитания летучих мышей, которые, предположительно, являются разносчиками вируса. Также журналисты отметили, что агенты госбезопасности КНР отслеживали группу AP и не позволяли им посещать пещеру, где исследователи в 2017 году определили виды летучих мышей, ответственные за атипичную пневмонию.

Согласно статье, власти Китая также охраняют заброшенную шахту, в которой в 2012 году был обнаружен ближайший генетический родственник COVID-19 - вирус RaTG13.

Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Теги: #коронавирус #китай #гостайна
Источник: Псковская Лента Новостей
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