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Разрушительное землетрясение в Европе попало в прямой эфир

В хорватском городке Петриня в прямой эфир телеканала попало мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла, сообщает Telegram-канал «Лепра». Очередные подземные толчки произошли во время интервью мэра города.



Источник видео: Telegram-канал «Лепра»

Первые толчки — силой 5,1 балла и 4,9 балла — произошли 28 декабря. На следующий день мощный толчок силой до 6,4 балла вызвал сильные разрушения. Его ощутили по всей Хорватии, а также в соседних Сербии, Боснии, Словении и австрийском Граце. Однако самый серьезный ущерб нанесен селениям в районе хорватского города Петриня, расположенного в 45 км к юго-востоку от Загреба, столицы страны.

Из-за разрушительного землетрясения погибли не менее семи человек, десятки получили ранения. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться, пишут «Известия».

По сведениям премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, прибывшего в Петриню, половина города разрушена. Он непригоден для проживания — там нет воды и электричества. Спасателям пришлось искать людей в темноте.

По данным Геологической службы США, это было крупнейшее землетрясение в Хорватии после появления современных сейсмических приборов. Сопоставимое по силе землетрясение в последний раз наблюдалось в Загребе в 1880 году.