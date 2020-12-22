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Названы самые раздражающие россиян факторы в новогоднюю ночь

Самый раздражающий фактор для россиян в новогоднюю ночь - шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: Вадим Боченков

Неумеренное употребление алкоголя в новогоднюю ночь раздражает каждого десятого. Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: ««Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам».

Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%. Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.

Среди прочих раздражающих факторов россияне называли недосып, суету и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу одержимости застольем, гор посуды и «домашнего рабства» у плиты. Мужчин раздражает необходимость потратить сразу много денег.

Лишь 3 из 10 россиян ничего не раздражает в праздничную ночь.

В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.