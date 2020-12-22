В России и мире

В Латвии установлен антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев COVID-19 - 1861, умерли девять человек, сообщает BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 30 декабря - 1367.

Как отмечает «Интерфакс», в целом с начала пандемии в Латвии выявлен коронавирус у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.

В свою очередь, в Эстонии было выявлено 738 новых случаев заражения коронавирусом, в Литве - 2360 случаев инфицирования.

Накануне в среду в Эстонии был отмечен самый высокий суточный прирост заражений COVID-19 с начала пандемии - 968 случаев заражения. С начала эпидемии в Эстонии зафиксировано 27 990 случаев заражения, умерли 229 человек.

В Литве с начала пандемии выявлено в общей сложности 140 тыс. 579 случаев заражения коронавирусом, скончались 1458 человек.