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Путин уволил замгенпрокурора

Президент России Владимир Путин уволил Виктора Гриня с должности заместителя генерального прокурора. Соответствующий указ опубликован в четверг, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что Виктор Гринь будет освобожден от должности с 1 января 2021 года.

Как отмечает Лента.ру, 1 января Гриню исполнится 70 лет — это предельный возраст для должности, которую он занимал.

Виктор Гринь работал в органах прокуратуры с 1976 года. В 1990-х он занимал должности прокурора Омска, а затем заместителя и первого заместителя прокурора Омской области. В 2000-х годах Гринь работал в Читинской области (в настоящее время входит в состав Забайкальского края) и Красноярском крае. Должность заместителя генерального прокурора России занял в 2006 году.